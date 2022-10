PSV-spelers willen na een goed gesprek harder voor elkaar werken

Na de nederlaag tegen Cambuur, speelde PSV drie goede wedstrijden. Volgens van Nistelrooij en Ramalho willen ze bij de Eindhovense club harder voor elkaar werken. Is het kwartje gevallen in Eindhoven?

“Nee dit is niet zomaar een kwartje dat valt”, zei Ruud van Nistelrooij na de overwinning op FC Zürich. We zijn al vier maanden aan het werken. Het is een proces.” Een logisch antwoord van de oefenmeester want er is weer een stijgende lijn te zien in het Philips Stadion.

Het bewijst tevens ook maar weer dat voetbal een dagvers product is. Een kleine twee weken geleden was het bijna crisis in Eindhoven na de nederlaag tegen Cambuur (3-0). Toch is PSV na die nederlaag wel degelijk anders gaan voetballen.