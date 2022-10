PSV wint eenvoudig van FC Zürich en blijft ook na het WK actief in Europa

PSV heeft donderdagavond met weinig moeite gewonnen van FC Zürich. Net als een week eerder in Zwitserland was de wedstrijd voor rust al beslist. Door de overwinning is de Eindhovense club ook na de winterstop nog actief in de Europa League. De vraag is alleen nog in welk toernooi.

Ruud van Nistelrooij gaf woensdagmiddag op de persconferentie aan dat hij niet een zelfde wedstrijd verwachtte als vorige week donderdag toen PSV eenvoudig won van FC Zürich. De trainer kreeg ongelijk. Wederom wisten de Eindhovenaren de wedstrijd voor rust al te beslissen. Er waren nog geen 15 minuten gespeeld en PSV stond al met 2-0 voor. Erick Gutiérrez en Joey Veerman waren verantwoordelijk voor de twee Eindhovense treffers. Na zo’n 35 minuten werd het al 3-0 via Ibrahim Sangaré. PSV speelde nog geen eens werelds maar had net als een week eerder niks te duchten van de tegenstander. Het Zwitserse Zürich was erg zwak en kon weinig potten breken in het Philips Stadion. Uitsupporters missen niks

Al snel was dus duidelijk dat PSV ging winnen. Wat er buiten het stadion gebeurde was misschien wel spannender. ‘S middags waren er ongeregeldheden in de binnenstad van Eindhoven door supporters van FC Zürich. Zij zijn door de politie begeleid naar het stadion maar besloten daar naar huis te gaan. 1700 man hebben het stadion alleen van de buitenkant gezien. Achteraf was dat misschien ook maar beter voor ze, want binnen was het niet bepaald genieten van wat de Zwitsers lieten zien. Een gemiddelde club uit de Eerste Divisie zou nog een goede kans maken om te winnen van deze ploeg.

Europese overwintering

PSV kon na rust spelers rust geven. Daarom bleven o.a. Xavi Simons en Cody Gakpo achter in de kleedkamer. Zij konden zich gaan focussen op de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van aanstaande zondag. Joey Veerman zorgde na rust nog voor de 4-0. Invaller Anwar El Ghazi zette de 5-0 eindstand op het scorebord. De Eindhovense club weet na de overwinning op FC Zürich dat het na het WK en de winterstop nog altijd actief is in Europa. De vraag blijft in welk toernooi. De kans is groot dat dit in de laatste speelronde duidelijk gaat worden. Dan gaat PSV op bezoek bij Bodo/Glimt. De Noren staan nu drie punten achter PSV maar moeten nog tegen de zwakke Zwitsers. De Eindhovense club moet nog twee keer tegen topfavoriet en nummer één in de poule Arsenal voordat de trip naar het hoge noorden wacht. Weet PSV Bodo/Glimt achter zich te houden wacht de Europa League na de winterstop. Lukt dat niet resteert net als vorig seizoen de Conference League.