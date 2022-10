Energiekosten brengen theaters en concertzalen in problemen: 'Rek is eruit'

De stijgende energiekosten bezorgen directeuren van theaters en concertzalen de nodige hoofdbrekens. Zo stijgt de rekening van het Chassé Theater in Breda na de jaarwisseling van 250.000 euro naar één miljoen euro. Het theater zou, als er geen oplossing komt, zelfs overwegen om te sluiten. "Maar dat is ook het uiterste scenario", zegt theaterdirecteur Ruud van Meijel.

Bij die zoektocht passeert het nodige de revue. Het varieert van het sluiten van een theaterzaal tot het kritisch kijken naar de hoeveelheid verlichting in het gebouw. "We denken ook in aanmerking te komen voor mkb-steunmaatregel van de overheid. Daar lekt nu al een en ander van uit. Zo zou de maximale vergoeding 160.000 euro zijn. Dat is een druppel op een gloeiende plaat, want dan hebben we nog een gat van 600.000 euro." Het theater is ook met de gemeente in gesprek over een oplossing.

De energierekening van een miljoen euro viel Ruud van Meijel en zijn medewerkers rauw op het dak. "Een zodanige stijging kunnen we met een normale exploitatie van het theater niet opvangen", zegt Van Meijel. "We onderzoeken momenteel alle opties die er zijn."

Temperatuur in het gebouw een graadje lager zetten? "De verwarming is niet ons grootste probleem. We verwarmen het pand met een warmte- en koude opslag. We kunnen een graadje smokkelen, maar musici kunnen met bevroren vingers geen muziek maken."

Van Meijel beseft dat het energieprobleem op meerdere plekken in de samenleving speelt. "We gaan er alles aan doen om het theater open te houden. Hoe dat gaat uitpakken? Ik weet het niet. We hebben nog tot het einde van het jaar om een adequate oplossing te vinden", klinkt het positief.

Het Chassé Theater is een grootverbruiker van stroom. "Als we in onze drie theaterzalen alles inschakelen, dan gaat de meter als een dolle tekeer. Theaterlicht vraagt veel stroom."

Aan een prijsverhoging van de kaartjes wil de directeur niet denken. "Iedereen krijgt momenteel te maken met stijgende prijzen. Als theater willen we toegankelijk blijven voor iedereen. We zitten nog net niet aan de bezoekersaantallen van voor corona. Maar het gaat beter dan vooraf gedacht. Juist in deze moeilijke tijd hebben we als theater iets te bieden. Het zou jammer als we dat moeten beperken omdat we energierekening niet kunnen betalen."

Ook andere theaters en concertzalen in Brabant gaan gebukt onder de stijgende energiekosten. Zo heeft Theaters Tilburg een gezamenlijk contract met de gemeente en enkele scholen. "We betalen nu 250.000 euro. Dat wordt volgend jaar 375.000 euro en stijgt in 2024 naar 500.000 euro. Ten opzichte van 2019 zijn onze bezoekersaantallen met een vijfde gedaald", zegt directeur Rob van Steen.

De energiekosten van de Verkadefabriek in Den Bosch nemen een flinke hap uit het budget. "In januari stijgen we van 100.000 naar zo'n 400.000 euro", zegt directeur Jeffrey Meulman. "De rek is eruit, maar we zien gelukkig dat het aantal bezoekers de laatste weken weer aantrekt."