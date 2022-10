Ziekenboeg stroomt langzaam leeg bij PSV

De ziekenboeg bij PSV stroomt langzaam leeg. Noni Madueke en Jarrad Branthwaite trainen weer met de groep. Als zij de komende twee dagen goed doorkomen zijn ze zondag inzetbaar tegen FC Utrecht. Maar trainer Ruud van Nistelrooij is waakzaam, iedereen zal langzaam gebracht worden.

De thuiswedstrijd tegen FC Utrecht komt nog te vroeg voor Luuk de Jong. PSV is al weken aan het sukkelen op de spitspositie. Even leek het lek boven met Yorbe Vertessen, maar ook de Belg raakte geblesseerd. Guus Til kon afgelopen donderdag tegen FC Zürich geen potten breken. Het is eigenlijk wachten op de terugkeer van De Jong.

“Luuk zit in de laatste fase van zijn revalidatie”, vertelt Van Nistelrooij. “We gaan volgende week kijken of hij kan aanhaken bij de selectie. Maar dan begint hij natuurlijk met een invalbeurt en daarna een halve wedstrijd voordat hij 90 minuten kan spelen. We zijn voorzichtig met hem.” Hetzelfde traject zal waarschijnlijk gelden voor Mauro Júnior, die ook op de weg terug is na een vervelende liesblessure.

Goed nieuws is er over Noni Madueke, die geblesseerd raakte in de voorbereiding op dit seizoen. Hij traint volledig met de groep mee. Net als Jarrad Branthwaite is de kans aanwezig dat hij zondag bij de selectie zit. Marco van Ginkel zal ook snel aansluiten bij de groep, maar zijn rentree gaat nog wel even duren.

Zondag speelt PSV een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. PSV won al 25 keer op rij van de club uit de Domstad. Toch denkt Van Nistelrooij niet dat het een makkie wordt.

“Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor het heden. Kijk maar naar onze uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Daar hadden we ook al lang niet meer gewonnen.”

