Someren vangt 450 asielzoekers op in groepsaccommodatie

In Someren worden tussen 28 november en 27 januari 450 asielzoekers opgevangen in groepsaccommodatie De Hoof. Als het nodig is kan voor een deel van deze groep de opvang worden verlengd tot begin maart. Met de opvang wil de gemeente de asielzoekers rust geven na een periode van kortdurende verblijven.

Liam Toll Geschreven door