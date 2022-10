Activisten gooien soep tegen De Zonnebloemen van Vincent van Gogh

Twee activisten hebben in Londen een blik soep over één van Vincent van Goghs bekendste schilderijen gegooid. Het werk de Zonnebloemen uit 1888-1889 hangt in de National Gallery in Londen.

De activisten maken onderdeel uit van de groep Just Stop Oil. Zij deelden zelf ook een video van het incident op sociale media. De twee hebben zich na de actie vastgelijmd aan de muur waar het schilderij hangt.

"Zijn jullie soms bezorgder over de beveiliging van een schilderij dan over onze planeet en de mensheid?", roept één van de activisten in de video (zie hierboven). Twee vrouwen zijn gearresteerd na het incident, zij zouden 21 en 22 jaar zijn.

Vijf varianten

Van het beroemde schilderij maakte Van Gogh uiteindelijk vijf varianten. Drie schilderijen hebben vijftien zonnebloemen en twee varianten hebben er twaalf. Van die laatste versie is er één verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog.

Het museum in Londen heeft nog niet bekendgemaakt of het schilderij schade heeft opgelopen. Het beroemde schilderij van de schilder uit Zundert is beschermd door een stuk glas en heeft volgens Britse media waarschijnlijk geen schade opgelopen, schrijft de Telegraaf.

Van Gogh schilderde Zonnebloemen in 1888. Een van de exemplaren werd op een veiling in 1987 in Londen verkocht voor zo’n 40 miljoen euro.