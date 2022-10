Hans is slachtoffer van bestelfraude en krijgt onterecht aanmaningen

Hans Meijers (57) en zijn gezin uit Tilburg hebben sinds deze zomer last van een bestelfraudeur. Ene ‘Michella Meijers’ bestelt spullen op het adres van Hans en betaalt vervolgens niet. Gevolg? Hij krijgt aanmaningen voor onbetaalde pakketjes ter waarde van 175 euro. "Je voelt je machteloos."

De fraudeur sloeg voor het eerst toe in augustus, toen Hans onbezorgd op vakantie was. Zijn oudste dochter, die thuisbleef, belde hem omdat er een pakje was bezorgd voor ‘Michella Meijers’. “Het ging om haarverfartikelen. Dat vond ik een beetje vreemd, maar ik dacht er verder niets bij. Ik zei dat ze het pakketje gewoon moest terugsturen.”

Daar bleef het niet bij. Even later kregen ze een pakket ter waarde van 175 euro. Ook dat stuurden ze terug. “We kregen al een vermoeden, maar toen we ineens een aanmaning binnenkregen, wisten we hoe laat het was”, vervolgt Hans zijn verhaal. “Toen wisten we dat het echt uit de hand liep."