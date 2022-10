7 'geheimen' van Bossche basketbalclub die 70 kaarsjes uitblaast

De meest roemruchte en succesvolle basketbalclub van Nederland wordt 70. Tegenwoordig speelt de ploeg onder de naam Heroes Den Bosch. De verjaardag wordt zaterdagavond gevierd voor de competitiewedstrijd tegen Aris. Veel verhalen uit het Bossche verleden zijn nooit verteld. Deze 7 'geheimen' zijn leuk om te weten.

Bossche Bisschop Bekkers niet blij met nieuwe basketbalclub

Het had niet veel gescheeld of de Eerste Bossche Basketbal Club was er niet geweest. Snel na de oprichting op 18 oktober 1952 schreef toenmalig Bisschop Bekkers een brief op hoge poten.

“Dat deze club haar leden oproept voor de trainingen elke zondagochtend, vind ik in hoge mate afkeuringswaardig. Dit is een schandelijk voorbeeld van zondagsontheiliging waartegen een protest moet worden uitgebracht.”

Spelers drinken bier onder de wedstrijd

In 1966 moest Den Bosch tijdens carnaval in Amsterdam spelen. Er werd om uitstel gevraagd, maar dat werd niet gegeven. Rinus de Jong, later de roemruchte voorzitter, was toen speler van Den Bosch.

“We zijn wel gegaan, maar hadden bakken met bier meegenomen. Elke time-out dronken we bier. We haalden nog de voorpagina van de Telegraaf.” Den Bosch verloor met 136-45 en degradeerde later.

Olympisch kampioen hoogspringen bijna speler in Den Bosch

In 1968 verraste de Amerikaan Dick Fosbury op de Olympische Spelen in Mexico iedereen. Hij ging op z’n rug over de hoogspringlat (Fosbury flop) en won goud. Vier jaar later trainde hij een tijdje mee bij EBBC. Fosbury was een schoolvriend van basketballer Vince Fritz die toen speelde bij Den Bosch. De 1.93 meter lange Fosbury kon ook op het basketbalveld hoog springen (een pré), maar tot een contract kwam het uiteindelijk niet.

Overigens speelde de Amerikaan Fritz in 1971 mee in de film ‘Drive, He said’ van Jack Nicholson.

Profworstelaar tekende wel

Halverwege de jaren ’90 had EBBC wel een andere bijzondere verschijning in het team. Ron Reis, letterlijk een beer van een vent, 2,18 meter groot en bijna net zo breed. Een imposant figuur die na zijn tijd in Den Bosch een ’beroemde’ professionele showworstelaar werd in Amerika onder de naam The Yeti.

Geen kip aan

Het topbasketbal in Den Bosch begon in sporthal de Vinkenkamp. Jan Sleutjes is net als EBBC 70 jaar oud en op zijn 15e ging hij voor het eerst kijken.

“Ik ging met mijn vriend Frank. Iedereen was altijd door het dolle heen. Toen we voor het eerst om de titel speelden liet hij een kip los in de zaal. Dat waren leuke tijden.”

Nog steeds is Jan Sleutjes seizoenkaarthouder. Jarenlang ging hij steevast met twee vrienden Chris en Cees kijken. Nu is de derde stoel leeg omdat Cees onlangs is overleden. “Het was mooi dat de club hem nog een bal gaf met de handtekeningen van alle spelers erop.”

Dollars

Als kersvers kampioen speelde Den Bosch in de voorronde van de Europa Cup-1 een groepswedstrijd in Brussel. Volgens alle aanwezigen won Den Bosch dat duel door een score net voor het eindsignaal (68-69). Alleen bleven de Belgen aan de wedstrijdtafel volhouden dat het niet zo was. Uiteindelijk gingen de scheidsrechters daar in mee waardoor Den Bosch verloor (68-67).

“Ik voelde me zo genaaid”, weet toenmalig voorzitter Rinus de Jong nu nog. “Ik heb een vriend een enveloppe met 1000 dollar gegeven (maandsalaris in die tijd). Hij moest naar de wedstrijd tussen Wenen en Brussel. De twee Amerikaanse spelers van Wenen kregen een ‘aanmoedigingspremie’.”

Omdat Brussel verloor plaatste Den Bosch zich voor de finaleronde van het Europa Cup 1-toernooi met teams als Real Madrid. “Ik heb dit verhaal nooit aan Ton Boot, onze coach toen, durven vertellen”, lacht De Jong vele jaren later om het verhaal dat achteraf redelijk van invoed is geweest op de successen van Den Bosch.

Terrorist aan boord

Den Bosch is met 17 titels recordhouder in Nederland. De ploeg heeft ook verreweg de meeste Europa Cup-duels op zijn naam staan. Eentje staat oud-speler Jos Kuipers nog goed bij. Want in de tijd van de Koude Oorlog kwam hij Rusland in zonder paspoort.

“Onderweg voor een Europa Cup 1-duel tegen CSKA Moskou bleek ik mijn paspoort op Schiphol bij de taxfree-winkel te hebben laten liggen. In Moskou werd ik gelijk weggevoerd en in een kantoortje gezet met twee KGB’ers. Ik werd anderhalf uur lang helemaal binnenstebuiten gekeerd. Nadat vier mensen mijn rijbewijs bekeken hadden, mocht ik weg met een speciaal formulier voor de terugreis."

Den Bosch verloor de wedstrijd met 80-76 en op de terugweg gebeurde precies hetzelfde met Kuipers. "Weer werd ik vastgezet met twee KGB’ers. Toen het vliegtuig begon te taxiën mocht ik onder begeleiding instappen. Wat denk je dat mijn ploeggenoten riepen? Hé daar heb je die terrorist.”

LEES OOK: Basketballers Heroes Den Bosch veroveren Supercup