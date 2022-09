Basketballers Heroes Den Bosch veroveren Supercup

De basketballers van Heroes Den Bosch hebben de eerste prijs van het seizoen binnen. In de eigen Maaspoort werd de Supercup gewonnen door Donar te verslaan. Het werd 76-59 voor de kampioen van Nederland. Uitblinker Chris-Ebou Ndow uit Noorwegen was tevreden met de prijs. "Dit is toch waarvoor we spelen."

Heroes legde het fundament voor de winst in de eerste helft. De ploeg speelde uitstekend basketbal en liet de tegenstander uit Groningen op alle fronten het nakijken. Aanvallend was Den Bosch niet te stoppen, maar liefst negen spelers scoorden voor Heroes. Omdat de ploeg verdedigend ook geen gaten liet vallen was er bij rust een groot verschil op het scorebord (46-28).

De tweede helft was Heroes een stuk minder geconcentreerd en zakte het tempo. Donar kreeg overigens nooit serieus een voet aan de grond. Ndow, die nieuw is in Den Bosch en goed was voor 10 punten en 8 rebounds, analyseerde na afloop het verschil. "We zijn gewoon al een hecht team."

Bij Heroes zijn dit seizoen aardig wat spelerswisselingen geweest. International Jito Kok is de club komen versterken. Tegelijk werd er afscheid genomen van Mo Kherrazi en stopte Shane Hammink met basketbal. Van de vijf buitenlandse spelers in de selectie zijn er vier vervangen. Alleen de Amerikaanse guard Austin Price is gebleven. Hij was in de strijd om de Supercup aan Bossche zijde topscorer met 14 punten.

Den Bosch won de Supercup eerder in 2014 en 2016. Afgelopen seizoen won Heroes verrassend de landstitel. Dat was het 17e kampioenschap in de geschiedenis van de roemruchte club.

Heroes begint de competitie zondag met een uitwedstrijd in Zwolle. Dit jaar is er weer een gezamenlijke competitie met de Belgen. De play-offs van de BNXT-league zijn in mei.