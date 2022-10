Ouderen steeds vaker gebeld door nepbankmedewerkers: 'Hang snel op!'

Erfstukken, een iPhone, gouden sieraden en duizenden euro’s: in één middag waren de ouders van Toinny Lukken uit Megen het allemaal kwijt door nepbankmedewerkers. Deze vorm van telefonische oplichting is flink toegenomen en de criminelen gebruiken tegenwoordig zelfs hypnotiserende trucs om slachtoffers op afstand te beïnvloeden.

Criminelen doen zich telefonisch steeds vaker voor als helpdeskmedewerkers en misleiden slachtoffers dusdanig dat ze bankgegevens, pinpassen en zelfs sieraden en telefoons afhandig weten te maken. Het is dus oppassen geblazen aan de telefoon, zeker voor vijftigplussers en buitenlandse studenten, zo meldt de Politie Oost-Brabant. In 2021 is het aantal gevallen van bankhelpdeskfraude bijna verdubbeld.

"Vooral de diefstal van de gouden sieraden hakt erin."

De vader en moeder van Toinny werden het slachtoffer van een gewiekste oplichtingstruc. De criminelen wisten hun vertrouwen te winnen en maakten daar grof misbruik van. Ze zagen op het schermpje van hun telefoon zelfs het echte nummer van de bank. Toinny: "Vooral de diefstal van de gouden sieraden hakt erin. Het buitgemaakte geld is inmiddels vergoed door de bank, maar we hopen dat de daders gepakt worden en dat we de sieraden terugkrijgen. Ik hoop dat mensen die dit verhaal horen, gaan nadenken en gewaarschuwd zijn."

"Daders maken het slachtoffer wijs dat diens bankrekening niet meer veilig is."

Matthijs Jaspers van het cybercrimeteam van de politie Oost-Brabant over de fraude: "De oplichters hebben gedetailleerde gegevens van slachtoffers, zoals rekeningnummers en soms zelfs het saldo, bijvoorbeeld doordat een webshop gehackt is." Jaspers legt uit: "Ze maken het slachtoffer wijs dat diens bankrekening niet meer veilig is. Slachtoffers krijgen daarna de vraag om zelf hun hele banksaldo met één of meer overboekingen zogenaamd veilig te stellen op een kluisrekening, maar dat is een rekening van de oplichter. In andere gevallen komt er zogenaamd iemand van de bank de pinpas met spoed bij hen thuis ophalen en wordt de pincode ontfutseld. Daarna wordt het geld snel gepind."

"Ik vind het knap hoe de criminelen te werk gaan."

De politie merkt dat criminelen veel van hun slachtoffers weten en mede hierdoor snel vertrouwen weten te winnen. Daardoor bleven de ouders van Toinny vijf uur lang aan de telefoon hangen en kwam er tot twee keer toe iemand aan de deur om de pinpas, de iPhone en de sieraden afhandig te maken. Deze vaak lange telefoongesprekken werken volgens de politie en de slachtoffers behoorlijk hypnotiserend. De Osse hypnotherapeut Esmée Karstanje staat van de criminelen te kijken: "Ik vind het erg om te zeggen, maar ik vind het knap hoe de criminelen te werk gaan. Mensen die speeches schrijven voor politici gebruiken soms dezelfde techniek. Dit soort gesprekshypnose wordt gebruikt om mensen te beïnvloeden zonder dat ze het zelf doorhebben. Mijn collega's en ik gebruiken deze techniek dan ook niet in onze praktijken."

"Hang op en bel vervolgens zelf je eigen bank."