Fiat Panda vol hortensia's, want de kwekerij vindt stoken te duur worden

Gratis af te halen: 5.000 hortensia's! Maar daar moest je wel wat voor over hebben. Het was zaterdagochtend filerijden in Hoogerheide. Door de gestegen energieprijzen stopt kwekerij Meewisse met de verkoop van hortensia's en dus moesten alle planten voorgoed weg.

Op de parkeerplaats laden twee vrouwen lachend een Fiat Panda vol. "We hebben planten voor de hele straat meegenomen. We wonen achter in de polder met zeven huisjes. Dus we hebben voor iedereen een plantje mee", vertelt een van hen. Hun auto puilt uit. Zowel de achterbank als de kofferbak staan vol. "Maar rijden lukt nog wel hoor. We hebben spiegels, hè!"

Dure tijd

Verderop loopt een vrouw met een plant in elke hand naar buiten. "Het is voor niks! En dat in deze dure tijd. Daar moet je toch van profiteren?!" Het is een komen en gaan van mensen. "Het is om negen uur begonnen, maar als je al ziet wat er al weg is hierzo!"

"Als je op zo'n manier je bedrijf naar de klote ziet gaan. Da's heel erg," reageert ze. "Maar er komen vandaag ook mensen plantjes halen die ze normaal niet zouden kunnen betalen. Het ene weegt tegen het andere op."

Gasprijs vertienvoudigd

Toch beleeft eigenaar Antoon Meewisse het als een mooie dag. "Het is natuurlijk een dubbel gevoel. Maar het is een keer mooi geweest. We waren het al van plan, maar met deze energiecrisis konden we er niet meer omheen."

Stel dat Anton door zou gaan als hortensiakweker, dan zou hij in januari zo'n 75.000 euro kwijt zijn aan gas. "De gasprijs is vertienvoudigd. Afgelopen jaar was het nog 7500 euro."

"Ik had deze drukte wel verwacht ja!", lacht een meisje dat samen met haar moeder vanuit Bergen op Zoom naar Hoogerheide is gereden. Ze nemen 'maar' vijf hortensia's mee. Bescheiden, kijkend naar alle volgeladen auto's en aanhangers die op de parkeerplaats staan. "Het is mooie aankleding voor onze tuin", vertelt de moeder.

Einde van een tijdperk

Twintig jaar lang stond het leven van Antoon en zijn vrouw Bernadette in het teken van hortensia's. Zaterdag aan het eind van de ochtend is al meer dan de helft van 5.000 planten opgehaald. Zaterdagavond blijft het stel over met een lege kas.

"We sluiten dan een periode van bloemen telen af", aldus een nuchtere Antoon. "Eerst zaten we in de rozen, daarna in de hortensia's. We gaan nu over op moestuintjes voor particulieren. We slaan een nieuwe weg in, dat hoort bij het ondernemen."