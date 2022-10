Kampioenschap Dupke Dupke: duizenden bierdopjes gooien in carnavalspak

Met scheidsrechter Christine Le Dup en deelnemers met namen als Snoop Dup en Cruella Dup Vil kan het Brabants Kampioenschap Dupke Dupke 2022 nu al niet meer stuk. De kroegsport ontstond in een studentenhuis en is uitgegroeid tot een waar fenomeen. Maar dat Dupke Dupke: hoe doe de da nou? Da ziede in de video hierboven.

Wat tientallen jaren geleden begon in een studentenhuis aan de Schubertlaan in Eindhoven is uitgegroeid tot een waar toernooi met maar liefst 16 deelnemers. "Dit is het tweede jaar op rij dat we dit doen. We zijn van vijfenveertig naar negentig bezoekers gegaan!," vertelt Lars Sonnemans enthousiast.

Ruim vijfentwintig jaar geleden ontstond de kroegsport op het dakterras van het studentenhuis waar hij samen met Daan Koch woonde. "Daan en ik zaten daar met een hoop bierdopjes en dachten: wat kunnen we hier nu mee doen? We hebben een bierkrat omgedraaid, er een leeg bierflesje op gezet en daar een dop op gelegd. Toen zijn we gewoon gaan gooien." Dupke Dupke was geboren.

"We werden er steeds beter in en gingen we steeds vaker met vrienden Dupke Dupke doen." Maar naarmate de vrienden ouder werden, gingen ze het steeds minder spelen. "Je wordt ouder, krijgt kinderen. Maar toen kwam corona en zijn we het weer gaan doen," vertel Lars. Steeds meer mensen gingen het spel spelen. Aanleiding voor Niels en Lars om een toernooi te organiseren.

"We zijn creatievelingen en hebben het daarom meteen professioneel aangepakt. Net als bij darten heeft elk deelnemer eigen opkomstmuziek en een eigen gekke bijnaam en bijpassende outfit. Ook is er een Dupke Dupke themesong, zijn er stickers en de winnaar wint zelfs een 3D-geprinte Roze Dupkes Cup." Daarnaast komt de winnaar terecht op de Wall of Fame van Anke Studio op Sectie-C in Eindhoven. Daar wordt zaterdagavond het toernooi gehouden.

Lars ziet de toekomst rooskleurig. "Ik heb al zoveel filmpjes gekregen van mensen die Dupke Dupke aan het spelen zijn. Het wordt steeds groter. Er hadden heir vanavond tweehonderd mensen kunnen staan, maar we laten het bij negentig man. We willen mensen gewoon een leuke avond bezorgen. Een soort carnaval 2.0!"