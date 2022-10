Man (73) uit Best overlijdt na val van fiets in Sint-Oedenrode

Een man van 73 uit Best is zaterdagmiddag overleden bij een ongeluk in Sint-Oedenrode overleden. Hij was door nog onbekende oorzaak van zijn fiets gevallen. Het ongeluk gebeurde op de Schietbergweg.

Mogelijk is de man onwel geraakt of was er iets ergers aan de hand, zo meldde wijkagent Ger Roumen. Een woordvoerder van de politie laat desgevraagd weten dat ze om kwart over twaalf een melding kreeg van een 'reanimatie'. Behalve de politie, werden ook een ambulance, de brandweer en een traumahelikopter opgeroepen. De hulp was vergeefs. De omgeving van de plek waar de man was gevallen, werd om drie uur vrijgegeven.