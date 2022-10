Asbest bij zeer grote uitslaande brand op industrieterrein in Beugen

In een bedrijfsverzamelgebouw aan het Transportcentrum in Beugen (bij Boxmeer) is zondagochtend asbest vrijgekomen bij de zeer grote uitslaande brand die er woedde. De brand brak rond kwart voor negen uit. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden.

Bij de brand kwam veel rook vrij en werd er een gebied afgezet. Uit metingen bleek dat er in het gebied sprake was van asbest. Buiten de afzetting zijn er geen asbestdeeltjes gemeten. Rond elf uur werd een NL-alert verstuurd waarin werd opgeroepen uit de rook te blijven, de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de naastgelegen panden. Volgens een 112-correspondent laat de brandweer het pand gecontroleerd uitbranden. In het bedrijf zitten enkele kleine bedrijven, onder meer accubedrijf KWS Seuren. Korpsen uit de omgeving werden opgeroepen om te helpen bij het blussen. Ook werd een hoogwerker opgeroepen voor het blussen op hoogte. Er werd al gevreesd dat er asbest vij de brand was vrijgekomen. De brandweer verrichte daarom meerdere metingen. LEES OOK: Broers reviseren accu's van fietsen: 'Zelfs Samsung heeft interesse'

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision

Foto: Persbureau SK-Media/SQ Vision

Beelden van de brand (Saskia Kusters/SQ Vision):

