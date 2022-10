Anti-homoleuzen op gloednieuwe regenboogtrap in Cuijk

Vandalen hebben op de trappen bij de Maaskade anti-homoleuzen gekalkt als 'kankerhomo's' en 'kk gays'. De trap was afgelopen dinsdag in de regenboogkleuren geverfd. Dat gebeurde in het kader van internationale Coming Out Day, voor de acceptatie van de LHBTQI-gemeenschap.

Marielle Bijlmakers Geschreven door