'Als je het in Tilburg maakt, red je het overal', Wu over nieuw restaurant

Op haar vijftiende kwam ze naar Nederland zonder de taal te kennen. Onlangs opende ze haar tiende restaurant, Mood in Tilburg, en binnenkort gaat ze naar Miami om een nieuwe locatie te bekijken. Chefkok Eveline Wu uit Eindhoven zit bepaald niet stil: "Ik heb onrustig bloed, haha." Ze vertelt erover in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.

In de beginperiode was het niet makkelijk voor de jonge immigrante. "Ik zat in de klas met mijn Nederlands-Chinese woordenboek en dat lukte wel, maar het was echt moeilijk. Ik werkte ook nog elke avond in het restaurant bij mijn vader. De leraar zei, op maandag ben jij altijd moe, hoe komt dat? Maar zondag was de drukste dag in het restaurant, haha."

Toch kijkt ze niet ongelukkig terug op die zware periode. "Ik ben er blij mee, het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben", aldus Wu. "Maar waar wij vroeger nooit op vakantie gingen, doe ik dat met mijn kinderen wel, dat vind ik belangrijk."

Wu was misschien wel mede hierdoor een harde werker. Haar eerste restaurant was in 1999 meteen een succes. In Heerlen opende zij als eerste in Nederland een wokrestaurant. Live cooking noemt ze dat, met een chef die voor je neus klaarmaakt wat je wilt. "Het zat meteen iedere avond vol. Ik dacht, wat is een eigen restaurant makkelijk, haha."