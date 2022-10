Stormloop op boodschappen in deelkastjes door groeiende armoede

Het is een komen en gaan van mensen bij deelkastjes in Brabant. Annemarie de Jong dag vult haar 'deelhuisje' in Bergen op Zoom elke dag met boodschappen voor mensen die het moeilijk hebben. "In de afgelopen twee maanden is het aantal gebruikers verviervoudigd. Het is in en in triest", vertelt ze aangedaan.

Het is een van de vele hartverscheurende berichten die Annemarie dagelijks via haar Facebookpagina Deelhuisje Bergen op Zoom toegestuurd krijgt. "Mijn hart huilt als ik dit soort verhalen lees. Dan ga ik direct spullen verzamelen. Want hoe wanhopig moet je zijn om mij zo'n bericht te sturen?"

De hele dag door staat de telefoon van Annemarie roodgloeiend. "Annemarie, we hebben al onze restjes uit de diepvries al opgemaakt. Ons geld is op. Voor de komende dagen heb ik geen eten meer voor ons en de kinderen. Heb jij misschien nog wat?"

Ook Marina Knipa uit Veldhoven heeft sinds augustus een deelkastje en beaamt het verhaal. "Het gaat echt heel hard met het eten. Zowel voor mensen als voor dieren. Het komt soms voor dat de kast helemaal leeg is." Omdat de kast zo snel leeg is, is Marina hard op zoek via haar Facebookpagina, Marina Knipa, naar donateurs.

Zodra het nieuws over de hoge energieprijzen naar buiten kwam, zag Annemarie een toename. "Ik vind het heel fijn dat ik de mensen kan helpen. Maar het is eigenlijk diep triest dat het zo moet."

Tot twee maanden geleden zag Annemarie zo'n drie tot vier mensen per dag iets uit haar kastje pakken. "Maar het is nu vier keer zo druk. Ik zie hier zo'n man of vijftien per dag. Veel oudere mensen die in eerste instantie voorbijlopen omdat ze zich schamen."

Marina ziet ook duidelijk dat de nood in Veldhoven ook steeds hoger wordt. "Soms komt de ene naar de andere aan fietsen. Dan hoor ik van buren dat er de hele dag mensen zijn geweest." Dat had ze ook wel verwacht maar ze denkt dat het nog veel erger gaat worden.

Annemarie maakt zich grote zorgen. "In Den Haag moeten ze eens verder kijken dan hun neus lang is. Zij weten niet wat armoede is, wat honger is", zucht ze. "Alleen deelhuisjes zijn niet genoeg. Je hebt wel Voedselbanken. Maar als mensen twee euro boven de norm uitkomt, dan mogen ze daar niet komen."

In Kaatsheuvel heeft Julia Govers al jaren een minibibliotheek in haar voortuin staan. Al is het kleine kastje inmiddels vervangen voor een groter exemplaar. "Het is zo enorm druk. In de coronacrisis werd het al drukker, maar sinds de laatste drie maanden is het ook hier vier keer zo druk."

"Ik heb dit echt niet zien aankomen", vertelt de eigenaresse van Peetje's Minibieb. "Ik zag om me heen dat er veel meer andere kastjes bij kwamen. Van maandverbandkastjes tot kastjes met plantenzaden. Maar dit? Ik schrik ervan dat de mensen het zo moeilijk hebben dat ze hun toevlucht moeten zoeken in dit soort dingen. Het is echt schrijnend."

Julia krijgt het gevoel dat mensen elkaar in deze lastigere tijd meer gunnen. "Je mag hier boeken pakken of ruilen. Er wordt nu niet alleen meer meegenomen, maar er wordt ook heel veel meer bij gezet."

In aanloop naar Sinterklaas staat de minibieb van Julia tijdelijk vol cadeautjes. "Ik denk dat er dit jaar veel meer animo voor gaat zijn. Ik ga proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het is belangrijk dat geen enkel kindje wordt overgeslagen."