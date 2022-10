Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets / SQ Vision. Foto: Christian Traets / SQ Vision. Foto: Christian Traets / SQ Vision. Volgende Vorige 1/4 Bus doormidden na botsing met trein, ravage enorm

Op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom zijn maandagochtend een trein en een bus gebotst. De bus is door de aanrijding helemaal doormidden gebroken. De ravage is enorm. De buschauffeur is nagekeken in de ambulance, zo meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Hij is niet gewond geraakt.

Sandra Kagie Geschreven door

In de bus zaten geen passagiers. Onder de treinreizigers vielen geen gewonden. In eerste instantie meldde de Veiligheidsregio dat de buschauffeur naar het ziekenhuis was gebracht. Het ongeluk gebeurde om tien voor tien op de spoorwegovergang aan de Marconilaan. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de bus door onbekende oorzaak op het spoor tot stilstand is gekomen. De buschauffeur kon vervolgens voordat de trein de bus greep al uit de bus stappen. Waardoor de bus stilviel, wordt door agenten van de verkeerspolitie en de Landelijke Eenheid onderzocht. Reactie NS

De directeur Operatie van de NS noemt het ongeluk 'vreselijk'. "Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen”, zegt hij. Waarbij hij ook specifiek verwijst naar de buschauffeur die ongedeerd uit de lege bus wist te komen. "Onze zorg gaat uit naar de passagiers en onze collega's op de trein", gaat de directeur verder. Passagiers zijn volgens hem door hulpverleners onderzocht en vervolgens uit de trein gehaald en met de bus verder vervoerd. In totaal zaten er 85 passagiers in de trein. De machinist en conducteur bleven ook ongedeerd. Ze zijn erg geschrokken. Collega’s hebben hen volgens de NS opgevangen. Geen treinen

Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Roosendaal en Kruiningen-Yerseke in Zeeland. Dit duurt volgens de NS naar verwachting tot half drie maandagmiddag. ProRail laat echter weten nog niet aan te kunnen geven wanneer er weer treinen kunnen rijden. Volgens een woordvoerder moet onder meer worden onderzocht of het spoor beschadigd is. De algemeen directeur van de spoorbeheerder laat in een reactie weten dat 'meerdere mensen vandaag een engeltje op hun schouder hebben gehad'. "Toch moet dit voor zowel de machinist als de chauffeur een traumatische ervaring zijn geweest." LEES OOK: Doormidden gereden bus stond stil op overgang, beelden laten botsing zien

Foto: Christian Traets / SQ Vision.

Foto: Christian Traets SQ Vision.

Foto: Christian Traets SQ Vision.

De voorruit van de trein ligt eruit (foto: Robert te Veele).