Ziek van de geldzorgen: ruim de helft van de Brabanders heeft er last van

Meer dan de helft van alle Brabanders heeft last van gezondheidsklachten die te maken hebben met geldzorgen. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. Het gaat vooral om stress, slecht slapen en futloosheid.

Newcom ondervroeg 806 Brabanders van verschillende leeftijden, achtergronden en uit alle delen van de provincie over hun financiële situatie. De zorgen en problemen zijn groot, zo blijkt.

Met lege maag naar bed

Vier op de tien Brabanders laat weten moeite te hebben om rond te komen. Veel meer mensen, driekwart, geeft aan zich zorgen te maken over de financiën. Vooral de gestegen energieprijzen en kosten van de dagelijkse boodschappen hakken erin.

Het is dan ook geen verrassing dat er flink bezuinigd wordt in de Brabantse huishoudens. Maar liefst negen op de tien Brabanders zegt de hand vaker op de knip te houden. Waar wordt dan op bezuinigd? Vooral op het verbruik van gas en elektra (66%) en eten (48%). In 11% van de gezinnen komt het voor dat kinderen zonder te eten de deur uit gaan, bij 9% gaan ze wel eens met een lege maag naar bed.

Slechte nachtrust

De kopzorgen en bezuinigingen eisen bij veel mensen hun tol. Meer dan de helft van de Brabanders (53%) heeft last van een of meerdere gezondheidsklachten door het geldgedoe. 44% noemt stressklachten, ook slecht slapen en futloosheid worden vaak genoemd.

Over die problemen wordt niet altijd gepraat: een kwart van de respondenten zegt de (zorgen over) geldproblemen zelden of nooit met anderen te bespreken. Misschien komt dat omdat we denken het zelf wel op te kunnen lossen: van de Brabanders met geldzorgen zegt driekwart geen hulp van anderen nodig te hebben.

Kabinetsmaatregelen

Als het gaat om de maatregelen van het kabinet is het vertrouwen laag. 6 op de 10 Brabanders heeft onvoldoende vertrouwen in de maatregelen, zoals bijvoorbeeld het energieplafond.

Armoede is een breed probleem. Meer over dit onderwerp in Het Armoededebat van Brabant, zaterdag om 16.00, 19.00 en 22.00 uur en zondag om 11.00 en 16.00 uur. Online te zien op de site en app, of op tv.