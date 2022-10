Geen treinen tussen Eindhoven en Venlo: pech voor bezoekers 'Dutch Design'

In de herfstvakantie rijden er geen treinen tussen Eindhoven Centraal en Venlo, ProRail werkt dan aan het spoor. De stremming geldt van zondag 23 oktober tot en met dinsdag 1 november. Dit is onder anderen vervelend voor mensen die met de trein naar de Dutch Design Week in Eindhoven willen.

In 2019 deed zich een vergelijkbare situatie voor. Toen reden er op de trajecten Eindhoven-Tilburg en Eindhoven-Den Bosch een aantal dagen geen treinen wegens werkzaamheden. Dit veroorzaakte onder meer in Boxtel extreme drukte, omdat reizigers daar moesten overstappen op de bus. Wel snelbussen

Tussen Eindhoven Centraal, Helmond, Deurne en Venlo rijden van 23 oktober tot en met 1 november wel snelbussen. Tussen Helmond Brandevoort, Helmond ’t Hout, Helmond en Helmond Brouwhuis kunnen reizigers gebruik maken van een taxibusje. De Nederlandse Spoorwegen waarschuwen dat de extra reistijd kan oplopen tot ongeveer 30 minuten. Reizigers wordt geadviseerd de website te raadplegen. Tijdens de werkzaamheden laat spoorbeheerder ProRail onder meer de ballast van het spoor, de spoorstaven en dwarsliggers, de bovenleiding en de treinbeveiliging vervangen. Daarnaast vinden op een aantal stations perronwerkzaamheden plaats. Door werkzaamheden rijden er van donderdag 20 oktober tot en met zondag 6 november geen treinen, maar bussen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe. LEES OOK: Dutch Design Week per trein bijna onbereikbaar: ook treinverkeer vanuit Weert ligt plat