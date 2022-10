Streekvervoer gaat weer staken dus rijden er minder bussen

Het streekvervoer in de hele provincie gaat drie dagen lang staken voor onder meer een betere cao. Dat meldt vakbond FNV. Op woensdag, donderdag en vrijdag rijden er minder bussen. Eerdere stakingen hebben volgens de vakbond niet geholpen.

Wat precies de gevolgen zijn voor reizigers met het streekvervoer is nog niet te zeggen. Het is per dag afwachten hoeveel chauffeurs er het werk neerleggen en welke buslijnen er vervolgens uitvallen. Het wordt dan ook aangeraden om elke dag goed de informatie in de gaten te houden. Vorige keer staakte zo'n zeventig procent van alle chauffeurs en bleef dertig procent doorrijden. De FNV verwacht nu dat er meer chauffeurs gaan staken.

Want ondanks eerdere stakingen komen de chauffeurs en werkgevers niet nader tot elkaar. "Ze steken gewoon hun middelvinger op naar hun eigen personeel", aldus FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. Volgens Van der Gaag vinden chauffeurs dat erg vervelend voor de reizigers, maar laten de werkgevers ze geen andere keus. "Deze staking komt echt door de weigerachtige opstelling van de werkgevers om tot een eerlijke cao te komen."

Loonsverhoging

De buschauffeurs eisen onder meer een loonsverhoging van tien procent. Ook willen zij dat er iets gedaan wordt aan de hoge werkdruk en het personeelstekort. "De chauffeurs zijn het nu echt zat en gaan het er niet bij laten zitten. Ze gaan door tot die eerlijke cao er ligt", zegt de vakbondsman. Door die hoge werkdruk is er ook een hoog ziekteverzuim. "En dat zorgt weer voor nog meer werkdruk. Het is hoog tijd dat de werkgevers daar aandacht voor krijgen."

