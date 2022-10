'Wildwestschietpartij' met vier gewonden: drie jaar cel voor de daders

Drie mannen uit Veldhoven en een man uit Helmond moeten drie jaar de gevangenis in, voor een wilde schietpartij in Veldhoven. Die gebeurde in oktober 2019, in de omgeving van de Traverse in Veldhoven. Volgens omwonenden werd er zeker elf keer geschoten. Eén slachtoffer werd in zijn been geraakt, drie anderen raakten ook gewond.

De vier daders (in de leeftijd van 23 tot 58 jaar) reden op de dag van de schietpartij in een auto in de omgeving van de Traverse in Veldhoven. Daar kwamen ze een andere auto tegen met daarin familieleden met wie zij een conflict hadden. Op een moment kwamen de twee auto's met elkaar in botsing en schoten de verdachten op de inzittenden van de andere auto, waarbij een persoon gewond raakte aan zijn been. Omwonenden verklaarden eerder aan Omroep Brabant dat ze zeker elf schoten hebben gehoord. "Het voorval laat zien dat de verdachten een absoluut gebrek aan respect hebben voor het leven van een ander", oordeelde de rechtbank maandag.

Vastlopend onderzoek

In eerste instantie liep het onderzoek van het OM vast, omdat de verdachten niet veel en wisselende verklaringen aflegden. Daardoor was het voor het OM lastig om te bepalen wat er precies is gebeurd. De slachtoffers wezen echter direct - onafhankelijk van elkaar - de verdachten aan als hun belagers. Daarnaast worden de verklaringen onder meer ondersteund door DNA-matches, de aangetroffen wapens en munitie op de plaats delict en een geluidsfragment van een beveiligingscamera.

Nauwe en bewuste samenwerking

Wie wat precies heeft gedaan is voor het OM dan ook niet belangrijk. De rechtbank heeft beoordeeld dat er sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten. Dat betekent dat ze allemaal even veel aansprakelijk zijn voor wat er is gebeurd. Daarom kregen alle verdachten dezelfde straf van de rechtbank in Den Bosch. Aanleiding voor de confrontatie was een conflict tussen familieleden die op verschillende woonwagenlocaties wonen.

Levensgevaarlijk

De drie jaar cel die zijn opgelegd, hebben ook te maken met de gevaarlijke situatie die de verdachten met hun actie veroorzaakten volgens het OM. Niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor omwonenden en voorbijgangers. De rechtbank tilt er zwaar aan dat zij een conflict in de familiesfeer zo hebben laten escaleren.

