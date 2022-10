Winkeldiefstal loopt uit op steekpartij: dader moet vier jaar de cel in

De 38-jarige man die vorig jaar een supermarkt beroofde en daarbij supermarktmedewerkers verwondde met een mes, krijgt 4 jaar gevangenisstraf. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag bepaald.

De man probeerde vorig jaar oktober drie blikjes drank mee te nemen uit een supermarkt aan het 18 Septemberplein in Eindhoven. Een winkelmedewerker sprak hem hierop aan en vroeg hem zijn zakken leeg te maken. De verdachte probeerde vervolgens te vluchten. Toen twee medewerkers van de winkel hem tegenhielden, haalde de man een mes uit zijn zak en begon daarmee te steken.

Maaltijdbezorger

Tijdens deze worsteling werd één van de medewerkers in zijn buik gestoken en de ander in zijn onderarm. De slachtoffers lieten de man vervolgens gaan. In zijn vlucht bedreigde hij een maaltijdbezorger met het mes en dwong hem om zijn elektrische fiets en telefoon af te geven. Uiteindelijk werd hij opgepakt door de politie.

Het was niet de eerste keer dat deze man geweld gebruikte op het moment dat hij in het nauw werd gedreven. Bij een woninginbraak verwondde hij een bewoner in een poging te ontsnappen en hetzelfde gebeurde bij een politieagent toen hij uit een arrestantenbus probeerde te vluchten.

Poging tot doodslag

De man is nu veroordeeld voor poging tot doodslag, diefstal met geweld en afpersing. De supermarktmedewerkers die gewond raakten, hebben nog steeds last van hun steekwonden en ze hebben mentale klachten. Naast de gevangenisstraf moet de verdachte de slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal bijna 4.500 euro.

De man weigerde mee te werken aan onderzoeken door gedragsdeskundigen. Wel is er volgens een psychiater kans op herhaling als hij onder dezelfde omstandigheden terugkeert in de maatschappij.

Kans op herhaling

Door de ernst van de delicten en de weigerachtige houding van de verdachte, heeft de rechtbank een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd. Dat betekent dat de deskundigen tegen het einde van de gevangenisstraf beoordelen hoe groot de kans op herhaling dan is.

De rechtbank mag dan eventueel alsnog behandelingen of toezicht opleggen om de maatschappij tegen de verdachte te beschermen.