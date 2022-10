Tot zeker donderdagmiddag geen treinen door aanrijding met bus

Tussen Roosendaal en Kruiningen-Yerseke rijden in ieder geval tot donderdagmiddag geen treinen. ProRail heeft tot die tijd nodig om het spoor te herstellen in Bergen op Zoom, waar maandagochtend een trein op een streekbus knalde.

De bus brak door de aanrijding helemaal doormidden en de ravage was enorm. De buschauffeur, die op tijd uit de bus kon komen, raakte niet gewond. In de bus zaten geen passagiers. Ook onder de treinreizigers vielen geen gewonden. Wel zijn twee wielen van de trein ontspoord.

Volgens ProRail-woordvoerder Martijn de Graaf is de hele overweginstallatie stuk. "Je ziet de bellen, lampen en palen op de grond liggen, dat moet allemaal gerepareerd worden." Hoe groot de schade aan het spoor precies is, weet ProRail nog niet.

Daardoor kan ProRail nog niet alles controleren op de plek van het ongeval. "We moeten echt alle kabels checken om te zien wat er wel en niet geraakt is. Er liggen ook nog twee stukken bus en moeten nog zien wat daaronder ligt aan installaties."

Hoewel de veiligheidsregio eerder meldde dat de bovenleiding nog intact was, zijn ze daar bij ProRail nog niet helemaal zeker van. "Dat hij niet naar beneden is gekomen, wil niet zeggen dat hij ongeluk schadevrij heeft doorstaan. Dat moeten we nog echt controleren", zegt De Graaf.

ProRail verwacht op zijn vroegst pas dinsdagochtend te weten hoe groot de schade aan het spoor en alle technische installaties precies is.