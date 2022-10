15 dode hazen op de achterbank, stropers opgepakt na wilde vluchtpogingen

De politie heeft zondagnacht in de omgeving van Mill vier stropers opgepakt. Toen agenten een auto van de mannen controleerden, vonden ze een zak met daarin 15 dode hazen. Die zouden zijn verscheurd door 6 hazewindhonden.

Frontale botsing Toen agenten besloten de auto's te controleren, ging een van de auto's er snel vandoor. De andere probeerde ook te ontkomen, knalde daarbij bijna op de politieauto en botste vervolgens alsnog frontaal op de auto van de handhavers. De inzittenden, twee Eindhovenaren van 23 en 33 jaar, konden vervolgens worden aangehouden. Een derde persoon wist te ontkomen, vluchtte rennend weg en is nog altijd spoorloos.

Bij een georganiseerde actie van de politie samen met verschillende handhavers, was het zondagnacht al snel raak. Rond twee uur zagen BOA's twee auto's met lichtbundels over de weilanden schijnen.

Al langere tijd kreeg de politie meldingen van mogelijke stroperij in de omgeving van Mill. Stropers zouden daar met speciale lichtbakken de weilanden afspeuren naar wilde dieren, om er vervolgens hun jachthonden op af te sturen.

Door de klap is de auto van de stropers volledig vernield. Na controle bleek de wagen speciaal gemaakt voor de jacht, met bijvoorbeeld extra verlichting. Ook vonden de agenten op de achterbank een zak met 15 gedode hazen met bijt- en scheurwonden.

Achtervolging

Even later zagen surveillerende agenten de tweede auto rijden. Er volgde een korte achtervolging, die voor de vluchtende auto eindigde in een droge sloot. Daar kon de politie nog een 62-jarige man uit Helmond en een 34-jarige man uit Nistelrode aanhouden.

Het viertal wordt onder andere verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling, rijden met valse nummerplaten en dierenmishandeling. De zes hazewindhonden die ze bij zich hadden, zijn allemaal in beslag genomen.