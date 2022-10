AMBER Alert voor vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne

De vermissing van de meervoudig gehandicapte Hebe (10) uit Vught en haar begeleidster Sanne (26) wordt zeer serieus genomen. De twee zijn sinds maandag niet meer gezien. Er is een AMBER Alert uitgegeven. Hiermee doet de politie een oproep aan iedereen om uit te kijken naar een vermist kind dat in levensgevaar is. Rijkswaterstaat heeft de boodschap overgenomen op de informatiepanelen boven de snelwegen in Zuid-Nederland.

Ondertussen zijn familieleden en vrienden van het tweetal en agenten al uren aan het zoeken. Volgens een woordvoerder van de politie is er een 'behoorlijk rechercheteam' op deze zaak gezet, zo meldt een woordvoerder op Radio 1. De moeder van het meisje reageert ontdaan op de vermissing: "We zijn in shock." Ze laat dit weten in een bericht op Facebook, dat massaal wordt gedeeld. Ook de werkgever van de 26-jarige begeleidster maakt zich zorgen, zo blijkt uit een reactie.

De uit Den Bosch afkomstige begeleidster Sanne en Hebe zijn maandag aan het eind van de middag vertrokken vanaf 't Overstapje, een orthopedagogisch dagcentrum aan de Theresiastraat in Raamsdonksveer. Ze zouden aankomen in Vught, maar dat is niet gebeurd. Het tweetal reed in een zwarte Kia Picanto met als kenteken PR-425-K.

Burgernet Noord-Brabant maakte tegen tien uur maandagavond bekend dat de twee vermist worden. De vrouw is 1,78 meter lang, heeft halflang blond haar en blauwe ogen. Het meisje heeft blond haar en is 1,40 meter lang. Ze heeft een paarse rugtas bij zich en droeg een felroze jas en een zwarte rok toen ze voor het laatst werd gezien.

In de AMBER Alert wordt geen extra informatie over de vrouw verstrekt. Volgens een woordvoerder van de politie is dat, omdat zo'n bericht zich alleen op kinderen richt en omdat de rol van de vrouw nog niet duidelijk is. "Daarom zijn we heel terughoudend. Alle scenario's staan nog open", zo voegt hij eraan toe.

De moeder van het meisje meldt dat er gezocht wordt in een gebied tussen Raamsdonksveer en Vught, onder meer op landweggetjes.