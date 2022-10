Meisje (10) en haar begeleidster (26) vermist: 'We zijn in shock'

De meervoudig gehandicapte Hebe (10) en haar begeleidster (26) zijn vermist. Dat meldt de moeder van het meisje op Facebook. "We zijn in shock", laat ze weten in een bericht, dat massaal wordt gedeeld. De begeleidster en het meisje waren van een dagbesteding in Raamsdonksveer onderweg naar Vught, maar daar zijn ze nooit aangekomen. Via een Amber Alert doet de politie een oproep aan iedereen om uit te kijken naar een vermist kind dat in levensgevaar is.

De moeder meldt in het bericht dat de twee mogelijk in een zwarte Kia Picanto rijden. Burgernet Noord-Brabant maakte tegen tien uur maandagavond bekend dat de vrouw, die in de zorg werkt, en het kind vermist worden. Het gaat om een 26-jarige vrouw van 1,78 meter, die halflang haar en blauwe ogen heeft. Zij is de begeleidster van het kind. Het meisje van 10 heeft blond haar en is 1,40 meter lang. Via Burgernet is gevraagd uit te kijken naar het tweetal. De moeder van het meisje meldt dat er gezocht wordt in een gebied tussen Raamsdonksveer en Vught, onder meer op landweggetjes. Het meisje en de vrouw, die het kind had opgehaald, zouden van Raamsdonksveer naar Vught zijn gereden. Ook de werkgever van de 26-jarige vrouw maakt zich zorgen, zo blijkt uit een reactie.