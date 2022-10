Zoektocht naar Hebe en Sanne: oliesporen in het water gevonden in Waspik

In Waspik zijn oliesporen in het water gevonden. Dat bevestigt de politie. Aanvankelijk werd een melding gedaan op P2000, het landelijk netwerk van de hulpdiensten, dat er een auto in het water was gevonden. In Waspik is dinsdagmiddag ook een team vrijwilligers met een zoektocht naar de vermiste Hebe (10) en Sanne (26) die sinds maandag zijn verdwenen.

Frits van Otterdijk Geschreven door