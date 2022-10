Hebe en Sanne nu een dag spoorloos: dit gebeurde er sinds hun verdwijning

Met man en macht wordt er gezocht naar de 10-jarige Hebe uit Vught en haar begeleidster Sanne (26) uit Den Bosch. De twee zijn sinds maandagmiddag spoorloos. Dit is wat we tot nu toe weten.

Eerste Burgernetmelding Om half acht in de avond wordt de vermissing voor het eerst officieel gemeld. Dat doet de politie via een Burgernetmelding. Op dat moment wordt enkel nog gesproken over een vrouw van 26 en een kind.

De verdwijning Maandagmiddag wordt er voor het laatst iets vernomen van het tweetal. Sanne haalt de meervoudig gehandicapte Hebe op bij dagcentrum 't Overstapje aan de Theresiastraat in Raamsdonksveer. Zij zou het meisje naar haar huis in Vught brengen, maar daar zijn ze nooit aangekomen.

Hebes moeder vraagt hulp

Rond middernacht verschijnt het eerste bericht vanuit de directe omgeving van Hebe. Haar moeder plaatst een bericht op Facebook, waarin ze mensen vraagt om uit te kijken naar haar dochter en begeleidster Sanne.

Ze schrijft onder andere: "Lieve mensen, een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist. Ze zijn nooit aangekomen toen Sanne Hebe thuis ging brengen van 't Overstapje in Raamsdonkveer naar Vught. Op advies van de politie delen we dit bericht. We begrijpen dat jullie zullen schrikken. Wij zijn in shock."

Nachtelijke zoektocht

Familie, vrienden en de politie zoeken maandagnacht naar het vermiste tweetal. In totaal werken er zo'n 20 rechercheurs aan de zaak. Een woordvoerder van de politie laat weten: "We kijken bij wegen en waterwegen, al weten we natuurlijk niet zeker of ze daadwerkelijk de route van Raamsdonksveer naar Vught gereden hebben. We hebben vannacht ook een politiehelikopter ingezet."

Politie stuurt AMBER Alert

Het mag allemaal niet baten. Als het dinsdagochtend licht wordt, zijn Hebe en Sanne nog altijd spoorloos. Om tien voor acht brengt de politie een officieel AMBER Alert naar buiten. Zo'n bericht wordt verstuurd als een vermist kind mogelijk in levensgevaar is.

Over wat er met Hebe en Sanne gebeurd is, wil en kan de politie nog niks zeggen. "Ze kunnen ergens het water in zijn gereden, maar het kan ook zo zijn dat er sprake is van een misdrijf. We houden overal rekening mee."