Ruim honderd vrijwilligers zoeken mee naar vermiste Hebe (10) en Sanne

De zoektocht naar het vermiste meisje Hebe en haar begeleidster Sanne heeft ondersteuning gekregen van het Veteranen Search Team. Deze groep gaat in de omgeving van Waspik op zoek naar het vermiste meisje (10) en haar begeleidster (26). De politie heeft het vermoeden dat het tweetal daar is geweest.

De zoekgroep bestaat uit ongeveer 120 man. Ze hebben zich verzameld in de buurt van Sprang Capelle en vertrekken van daaruit voor de zoektocht naar de twee vermisten. Ze hebben instructies gekregen en gaan op pad gaan met drones, onderwaterdrones, bikes en nog meer materiaal om Hebe en Sanne zo spoedig mogelijk te vinden. Dat vertelt Inno Rutting, hij is vrijwilliger bij het Veteranen Search Team "Vanuit het hele land zijn ze hier naartoe gekomen om te helpen bij de zoektocht."

De groep bestaat uit vrijwilligers met een militaire achtergrond. "Voor negentig procent zijn het veteranen uit militaire dienst, of ze dienen nog", legt Inno uit. Na een overleg waarin wordt besproken waar de zoekers op moeten letten, is de groep op pad gegaan. Het Veteranen Serach Team gaat zo lang het nodig is, door met zoeken zegt Inno. "Totdat we het niet meer aankunnen, maar dat kan nog best even duren."

Er zijn ook specialisten in het team. "Zo hebben we de mogelijkheid om een drone in te zetten, maar ook een onderwaterdrone bijvoorbeeld." Een groot deel van de groep gaat in een linie lopen om zo snel mogelijk een zo'n groot mogelijk gebied te doorzoeken.

