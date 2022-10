Jip weet alles over wildplukken: 'Het bos is geen supermarkt'

Het kan helemaal geen kwaad als mensen paddenstoelen, kastanjes, noten, bessen en bramen in het bos plukken. Dat zegt schimmelexpert en wildplukker Jip Leermakers (25) uit Uden die mensen kennis laat maken met het bos. Boswachter Erik de Jonge liet maandag nog weten dat hij zich zorgen maakt over de hoeveelheid mensen die kastanjes komt rapen in het bos. De dieren hebben dan geen wintervoorraad aan voedsel meer.

Malini Witlox Geschreven door

“Boswachters hebben de moeilijke taak om iedereen respect te laten krijgen voor natuur. Ik snap hun zorgen wel, niet alles moet worden meegenomen. Maar het is niet zo zwart-wit. Je moet wel iets uit de natuur mee kunnen nemen”, meent Leermakers. Hij neemt geregeld mensen mee op sleeptouw om paddenstoelen te zoeken te plukken.

"We hebben te weinig natuur om te wildplukken.”

Natuur, de mens en voedselproductie kunnen hand in hand gaan, stelt hij. “Als je iets in de supermarkt haalt, bijvoorbeeld champignons, dat is dat nog veel schadelijker aan uitstoot en pesticiden dan wanneer je iets uit de natuur haalt. We hebben ook niet te veel wildplukkers in Nederland. We hebben te weinig natuur om te wildplukken.” Richt je dan ook niet alleen op de bossen, adviseert hij wildplukkers. “Je kunt ook buiten de bossen en kwetsbare natuur terecht. Denk aan parkjes en oude stadslanen.”

"Laat ook iets voor andere mensen en voor de dieren over.”