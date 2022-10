112-nieuws: schoorsteenbrand Zeeland • auto gevonden in water langs A59

06.30

Nadat de politie gisteravond laat stopte met het zoeken naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26), zal de zoektocht vanochtend verder gaan. "Nu het donker is wordt het zoeken lastiger, daarom stopt de zoekactie en gaan we morgen verder. Het onderzoek gaat onverminderd door en we lopen alle informatie uit die we tot nu toe hebben", gaf de politie gisteravond rond kwart voor elf aan.

"We weten nog niet genoeg. We hebben Hebe en Sanne nog niet kunnen vinden helaas", zo zei Stijn van Griensven van de politie Oost-Brabant gisteravond in talkshow Jinek. Er wordt vooralsnog rekening gehouden met alle scenario's. Zo is het nog niet te zeggen of er sprake is van een ontvoering of een ongeluk. "Wat we weten is dat Hebe en Sanne een hele nauwe band hadden, dat geldt ook voor beide families. Maar dat laat onverlet dat we nog steeds in deze fase van het onderzoek met alle scenario's rekening houden."

LEES OOK: Familie van vermiste Hebe (10) bedankt iedereen voor steunbetuigingen