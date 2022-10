Hebe en Sanne nog niet gevonden: zo gaat de zoektocht vandaag verder

Nadat de politie dinsdagavond laat stopte met het zoeken naar de vermiste Hebe (10) uit Vught en haar begeleidster Sanne (26) uit Den Bosch, zal de zoektocht woensdagochtend verder gaan. "We hebben de afgelopen nacht Hebe en Sanne helaas nog niet gevonden. De zoektocht wordt vandaag met man en macht voortgezet", gaf de politie woensdagochtend iets voor acht uur aan.

Waar en hoe was op dat moment nog niet duidelijk. "Specialisten gaan zo dadelijk, samen met het Veteranen Search Team, bepalen waar en hoe er precies gezocht wordt", liet een woordvoerder weten. Het overleg stond gepland voor acht uur. De verwachting is dat het zoeken ergens tussen acht en negen uur weer wordt opgepakt. Rond negen uur is de zoekactie echter nog niet hervat.

In Sprang-Capelle hebben zich op dat moment ook de vrijwilligers van het Veteranen Search Team verzameld. Net als dinsdag maken zij zich klaar om mee te zoeken naar de vermisten. Het wachten hiervoor is nog op de instructies van de politie.

Tips blijven zeer welkom, blijft de politie benadrukken: "Kijk goed naar ze uit en zie of hoor je iets, meld het bij ons." In het NOS radio 1 journaal gaf een woordvoerder woensdagochtend aan dat mensen massaal meedenken. Er komen volgens hem dan ook veel tips binnen. "Helaas heeft dit nog niet opgeleverd wat we allemaal hopen: het vinden van het tweetal."

Stand van zaken dinsdagavond laat

"Nu het donker is wordt het zoeken lastiger, daarom stopt de zoekactie en gaan we morgen verder. Het onderzoek gaat onverminderd door en we lopen alle informatie uit die we tot nu toe hebben", zo luidde de laatste mededeling over de zoekactie van de politie dinsdagavond laat.

"We weten nog niet genoeg. We hebben Hebe en Sanne nog niet kunnen vinden helaas", zo zei Stijn van Griensven, hoofd Operatiën van de politie Oost-Brabant, rond die tijd in talkshow Jinek. Er wordt vooralsnog rekening gehouden met alle scenario's. Zo is het nog niet te zeggen of er sprake is van een ontvoering of een ongeluk.

"Wat we weten is dat Hebe en Sanne een heel nauwe band hadden, dat geldt ook voor beide families. Maar dat laat onverlet dat we nog steeds in deze fase van het onderzoek met alle scenario's rekening houden", ging Van Griensven verder. Hebe is ernstig, meervoudig beperkt en heeft op elk moment van de dag zorg nodig. Haar begeleidster Sanne kan dat haar bieden, zo legde Van Griensven uit. "We weten niet of ze nu zonder de zorg van Sanne is, maar ze kan niet zelfstandig functioneren."

Voor het laatst gezien

Aan het eind van maandagmiddag haalde Sanne Hebe op in Raamsdonksveer om haar naar huis te brengen. Ze vertrokken vanuit de Sint Theresiastraat in een zwarte Kia Picanto met het kenteken PR-425-K. Het vermiste tweetal zou voor het laatst gezien zijn op de A59 ter hoogte van Waspik.

Dinsdag deed de politie onder meer onderzoek na een melding van een auto in het water bij de Hooiweg in Waspik, maar dat leverde niks op. Rond half elf meldde de politie dat de zoekactie daar was afgerond. "We hebben daar helaas niets aangetroffen. We blijven met man en macht op zoek naar Hebe en Sanne."

