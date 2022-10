Zoektocht naar Hebe en Sanne: zo gaat het Veteranen Search Team te werk

De zoektocht naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26) houdt Brabant stevig in haar greep. Hebe en Sanne worden sinds maandagavond vermist. Met man en macht wordt naar ze gezocht. De politie riep daarbij de hulp in van het Veteranen Search Team. Wie zitten er in dat team? Hoe gaan ze te werk? "De bereidheid om te helpen zoeken naar vermisten is groot", zegt woordvoerder Inno Rutting.

Bij vermissingen wordt steeds vaker beroep gedaan op het Veteranen Search Team (VST). De vraag om te komen helpen, zoals bij de zoektocht naar de meervoudig beperkte Hebe en haar begeleidster Sanne, komt van de politie. "Zij vragen onze hulp en coördineren de zoekactie", zegt Inno Rutting, woordvoerder van Veteranen Search Team. Het zoekteam komt zo'n vijftig keer per jaar in actie.

"Vrijwilligers komen uit alle delen van het land. Binnen twee uur zijn ze op de afgesproken plek."

Na het verzoek van de politie worden bij VST een coördinator en een commandant aangewezen die de actie gaan begeleiden. "Via een oproep worden de vrijwilligers benaderd. Zij melden zich aan voor de zoekactie en komen binnen twee uur naar een afgesproken plek. Dinsdag waren er zo'n honderdtwintig vrijwilligers in Waspik. Die komen uit alle delen van het land", zegt Rutting. De vrijwilligers van het VST hebben een geüniformeerde achtergrond, beschrijft Rutting. "Negentig procent is militair geweest. Maar er zijn vrijwilligers die bij de brandweer, politie of boswachterij hebben gewerkt." De politie neemt het voortouw voor zoekactie en krijgt daarbij ondersteuning van het VST. "We hebben meerdere specialismen. Als er een vraag komt om een drone in te zetten, dan kunnen we dat. We hebben zelfs een onderwaterdrone. Daarnaast hebben bikers die met een mountainbike door een bepaald zoekgebied gaan. Of zogeheten trackers, specialisten op het gebied van het zoeken van sporen."

"Bij elke vermissing staan er zóveel vrijwilligers paraat."

Het meest bekende beeld van het VST is het lopen in een linie. "De vrijwilligers lopen op een rij over de velden en in de bossen." Op die manier wordt meter voor meter doorzocht en uitgekamd. "We maken geen gebruik van speurhonden. Daar zijn andere diensten voor." Meer dan honderd vrijwilligers van het VST reisden dus dinsdag naar Waspik. Het verbaast Rutting telkens weer. "Bij elke vermissing staan er zoveel mensen paraat. Dat is heel bijzonder. Daar ben ik trots op. We blijven zolang het nodig is en zolang onze mensen het aankunnen. We moeten wel scherp blijven." De politie doet ondertussen alles wat mogelijk is, vertelt een woordvoerster. "Met deze fysieke zoektocht, maar ook achter de schermen bewandelen we allerlei wegen. Ook online. Denk aan camerabeelden en kentekenherkenning."

"Als er zoveel uur later nog geen actueel spoor is, worden de zorgen alleen maar groter."

Ondertussen zien ze ook bij de politie cruciale tijd verstrijken. "We sturen al niet zomaar een AMBER Alert. Maar als er dan zoveel uur later nog geen actueel spoor is, worden de zorgen alleen maar groter." Wel komen er volgens de woordvoerster veel tips binnen. "Of er iets bruikbaars tussenzit? We onderzoeken alles wat binnenkomt."

Inno Rutting licht de rol van het Veteranen Search Team toe

Vrijwilligers VST maken zich klaar voor de zoekactie

Vrijwilligers Veteranen Search Team verzamelen zich