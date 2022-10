FvD-Statenlid verzweeg rol bij uitgeverij Thierry Baudet

Joris van den Oetelaar, statenlid voor Forum voor Democratie in Noord-Brabant, heeft zijn rol binnen de uitgeverij van Forumleider Thierry Baudet niet vermeld als nevenfunctie bij de provincie, terwijl dit volgens de provinciewet wel moet. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Baudet werd dinsdag voor een week geschorst omdat hij zijn functie bij de uitgeverij ook niet opgaf.

Het gaat om de uitgeverij Amsterdam Media Group, die de boeken van Thierry Baudet, andere Forum-Kamerleden en gelijkgestemden zoals Willem Engel uitgeeft. Baudet weigert zijn bestuurdersfunctie bij de uitgeverij te vermelden als nevenfunctie. Dit wordt door sommigen gezien als niet integer, een meerderheid van de Kamer stemde daarom voor de schorsing.

Gedragscode integriteit

Ook in de provinciale politiek moeten leden hun nevenfuncties opgeven, zo is in de Provinciewet vastgelegd. In de Gedragscode Integriteit schrijft de provincie Noord-Brabant verder: "Leden van Provinciale Staten geven ten behoeve van de openbaarmaking van hun nevenfuncties en q.q.-nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden verricht en of de functies bezoldigd zijn." Bij twijfel over de integriteit van een Statenlid kan in het uiterste geval de commissaris van de Koning optreden.

Op de site van de Provinciale Staten Noord-Brabant staat een overzicht met de nevenfuncties van Statenleden. Op het overzicht van vrijdag 14 oktober wordt de rol van Van den Oetelaar binnen Amsterdam Media Group niet vermeld.

Opgericht in Schijndel

Amsterdam Media Group is op 4 november 2021 opgericht op een notariskantoor in Schijndel, de woonplaats van Van den Oetelaar. In de oprichtingsakte staat te lezen dat de bestuurders de winsten van de uitgeverij onderling verdelen.

Naast Van den Oetelaar zijn die bestuurders de Forum-Kamerleden Thierry Baudet, Ralf Dekker, Freek Jansen en Gideon van Meijeren. Ook schrijver Chhay Lin Lim is bestuurder bij de uitgeverij.

'Geen principiële reden'

Van den Oetelaar laat aan Omroep Brabant weten niet zo met het vastleggen van nevenfuncties bezig te zijn. "Dat is niet iets waar ik de hele dag aan denk, ik heb denk ik wel acht nevenfuncties." Naast boekenuitgever is Van den Oetelaar ook actief in de paardenwereld, hij heeft een manege in Schijndel.

Het Statenlid geeft aan dat er geen vooropgezet plan achter zijn weigering zit. "Ik heb geen enkele principiële reden om dit te verzwijgen."

Na vragen van Omroep Brabant is het overzicht op de website van de provincie aangepast. De nevenfunctie van Van den Oetelaar staat sinds woensdagmiddag wel vermeld.