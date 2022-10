Dit zijn de vermiste Hebe en Sanne: 'Ze hebben heel bijzondere band'

De 10-jarige Hebe Zwart wordt sinds maandagmiddag vermist, samen met haar begeleidster Sanne Bos (26). Het meisje en haar begeleidster hebben een ‘bijzondere band’, meldt haar familie. Maar Hebe heeft ook elk moment van de dag zorg nodig en kan niet zelfstandig functioneren.

Om Hebe heen werkt een heel begeleidingsteam, onder wie Sanne, die nu ook vermist is. Zij is al jaren actief binnen de gehandicaptenzorg en werkt bij het gezin van Hebe mee aan de zorg voor dit meisje.

Zeldzame chromosoomafwijking

Op Facebook is te lezen hoeveel zorg Hebe eigenlijk nodig heeft. Hebe’s moeder heeft de afgelopen jaren vaker een oproep gedaan voor hulp voor haar dochter. Ze schrijft op Facebook: "Hebe heeft een zeldzame chromosoomafwijking en functioneert op een ontwikkelingsleeftijd van 6 tot 24 maanden."

"Hebe heeft 24 uur per dag nabijheid en begeleiding nodig. Haar grootste obstakel is een ernstige prikkelverwerkingsstoornis. Hierdoor heeft Hebe veel angsten en verdriet wat zich kan uiten in moeilijk verstaanbaar gedrag. Hebe is deels rolstoelafhankelijk en krijgt deels sondevoeding", zo beschrijft haar moeder.

Doordat de zorg voor Hebe zo specifiek is hebben haar ouders anderhalf jaar geleden het Hebehuis opgericht. Hebe krijgt daar zorg en begeleiding in haar eigen appartement in het huis waar ze met haar ouders en twee zusjes woont. Soms logeert ze hier ook samen met haar begeleider.

Gehandicaptenzorg

Sanne Bos (26), die samen met Hebe wordt vermist, is één van de begeleiders uit het team. Zij haalde Hebe maandagmiddag op van het Orthopedagogisch Dagcentrum ’t Overstapje in Raamsdonksveer. Sanne zou Hebe naar huis brengen in Vught, maar daar zijn ze nooit aangekomen.

Sanne heeft al een aantal jaren ervaring in de gehandicaptenzorg, schrijft ze op LinkedIn. Ze heeft vrijwilligerswerk gedaan met meervoudig complex beperkte kinderen. In 2019 heeft ze SanneZorg opgericht en werkt ze voor opdrachtgevers als Cello en Kentalis en dus ook voor het gezin van Hebe.

LEES OOK: Zoektocht naar Hebe en Sanne hervat, Veteranen Search Team helpt weer mee