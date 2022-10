Zoektocht naar Hebe en Sanne hervat, Veteranen Search Team helpt weer mee

De zoektocht naar Hebe (10) en Sanne (26) is woensdagochtend om half tien hervat. Dinsdagavond laat moest de zoekactie naar het vermiste meisje en haar begeleidster worden gestaakt omdat het donker was geworden. Net als dinsdag helpen ook woensdag tientallen vrijwilligers van het gespecialiseerde Veteranen Search Team mee met zoeken.

Woensdagochtend vroeg verzamelden de vrijwilligers zich in Sprang-Capelle. Vanuit een centrale post daar wordt de zoekactie gecoördineerd.

Het zoekgebied dat de politie nu specifiek noemt is het gebied rond de Polanenweg in Waspik. Verder wordt er continu bekeken of ook op andere plekken kan worden gezocht.

In totaal zijn zo'n honderd agenten en vrijwilligers van het Veteranen Search Team woensdag betrokken bij de zoekactie. "We hebben gisteren een aantal gebieden te voet uitgekamd, maar ook met auto’s is gezocht", geeft de politie aan.

"De plekken waar we gisteren met auto’s hebben gezocht worden vandaag te voet doorzocht." Dat is dus met name rond de Polanenweg in Waspik.

