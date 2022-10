Stormloop op kersthuisje van basiliek Oudenbosch: 'Nu nog een pastoortje'

In Oudenbosch zijn ze maar wát trots op hun basiliek. Zo trots dat er sinds kort een miniatuuruitvoering van het markante bouwwerk verkrijgbaar is in de kerkwinkel en bij de Intratuin in Halsteren. Daar gaan de mini-basiliekjes als zoete broodjes over de toonbank. Pastoor Maickel Prasing vindt het wel jammer dat er geen klein priestertje bij zit.

De ‘koepel in je kop hebben’. Ken je die uitdrukking? In Oudenbosch en omgeving weten ze meteen waarover je hebt: de liefde voor ‘hun’ basiliek, een kleinere versie van de Sint Pieter in Rome. Pastoor Maickel Prasing is erg blij met het schaalmodel van één van zijn werkplekken. Hoewel de afwerking wat te wensen over laat. Zo is in de productiesnelheid de verf op sommige plekjes wat uitgelopen. “Hier en daar valt er wel wat aan op te merken, maar in grote lijnen is het heel goed nagemaakt”, aldus Prasing.

"We hebben de bouwtekeningen beschikbaar gesteld."

Het idee voor de kopie van de kopie van de kopie ontstond vier jaar geleden. “Een van onze parochianen diende een aanvraag in bij het tuincentrum om de basiliek als schaalmodel te laten maken. Het tuincentrum ging daarmee akkoord en we hebben daarop als kerkbestuur de originele bouwtekeningen ter beschikking gesteld aan de Chinese fabrikant”, licht pastoor Prasing toe. Er rustte in eerste instantie geen zegen op de mini-kerkjes. Door corona werd de levering al eens uitgesteld. Toen er vorig jaar eindelijk witte rook was, bleken de schaalmodellen te zijn gestrand in een container op het vastgelopen schip in het Suezkanaal.

"We moeten de voorraad alweer aavullen."

Inmiddels gaan de miniaturen volgens pastoor Prasing ‘als een tierelier’. Vooral onder de inwoners van Oudenbosch is het 'kersthuisje' in trek. “We moeten de voorraad in onze kerkwinkel alweer aanvullen.” Marketingmanager Gerrie Veraart van Intratuin in Halsteren kan het beeld bevestigen. “We krijgen dagelijks telefoontjes van mensen of ze nog te koop zijn.” Het kerkbestuur verdient niets aan de verkoop. “Misschien dat het tuincentrum ons nog kan sponsoren”, lacht Maickel die het vooralsnog moet stellen met de ‘bijzondere eer’. Veraart van het tuincentrum laat zich niet verleiden tot een uitspraak hierover.

"Mogelijk dat we de paus een exemplaar kunnen overhandigen."

Bij de pastoor krijgt de mini-basiliek een mooi plekje in de huiskamer. Misschien dat zijn voorbeeld wordt gevolgd in Vaticaanstad. Maickel Prasing: “Ik heb er nog niet over nagedacht, maar wie weet? We komen regelmatig in Rome dus mogelijk dat we de paus een exemplaar kunnen overhandigen.” De pastoor mist alleen nog een mini-uitvoering van zichzelf bij het basiliekje. “Ik moet binnenkort nog maar eens naar een modelbouwzaak voor zo’n poppetje, want die moeten er zijn.”