Geen verbod op rubberkorrels op Tilburgse sportvelden

De gemeente Tilburg mag rubberkorrels van gemalen autobanden blijven gebruiken op kunstgrasvelden bij drie sportclubs. Ze moet dan wel voldoende maatregelen nemen om bodemverontreiniging te voorkomen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een zaak die is aangespannen door de Stichting InStrepitus. Die vecht al jaren tegen het gebruik van dit rubbergranulaat op kunstgrasvelden.

De gemeente Tilburg heeft de sportclubs Zigo en Sarto en een Johan Cruijffcourt in de stad eerst gewaarschuwd omdat ze niet voldoende maatregelen hadden genomen om het lekken van rubbergranulaat te voorkomen. Pas na een waarschuwing zou de gemeente met maatregelen komen.

Volgens de Raad van State is dat toegestaan maar de Stichting InStrepitus is het daar principieel niet mee eens. Sebas Veenstra van de stichting: “We zijn teleurgesteld. Wat wij minimaal hadden verwacht dat deze toepassing van rubbergranulaat niet langer toegestaan is. Eerst was je al in overtreding zodra je de bodem vervuilt met rubbergranulaat, maar deze uitspraak zegt dat je in bepaalde mate de bodem mag vervuilen.”

In de uitspraak zegt de Raad van State wel dat de gemeente redelijkerwijs vervuiling met rubbergranulaat moet opruimen, maar daarmee is niet elk risico op bodemverontreiniging uitgesloten.

De gemeente Tilburg zegt dat ze blij is met de uitspraak en voortaan bij nieuwe kunstgrasvelden een duurzamer alternatief gaat gebruiken. Wat dat is, onderzoekt de gemeente samen met de Vereniging Sport en Gemeenten.

Volgens Veenstra zijn er al heel veel gemeentes gestopt met rubbergranulaat, zoals bijvoorbeeld Breda, waar voortaan kurk op het kunstgrasveld gestrooid wordt. De Stichting InStrepitus laat het er niet bij zitten. Ze heeft nog 20 andere zaken bij de Raad van State lopen en hoopt dat de hoogste bestuursrechter uiteindelijk toch een algeheel verbod zal afdwingen.

LEES OOK: Rubberkorrels op sportvelden vormen toch een gevaar voor het milieu: 'Alle lichten op rood'