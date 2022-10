Taghi en Mohammed B. mogen elkaar brieven schrijven: 'Verbod onmogelijk'

Ridouan Taghi en Mohammed B. mogen elkaar brieven schrijven in de extra beveiligde EBI in Vught. Dat kan niet op voorhand verboden worden, bijvoorbeeld omdat het vermoeden bestaat dat zij zo misdaden beramen. Dat zei Minister Franc Weerwind tijdens een debat met de Tweede Kamer.

De Telegraaf meldde vorige maand dat B. en Taghi elkaar in de gevangenis brieven stuurden met Koranverzen, die mogelijk gecodeerde boodschappen bevatten. Ridouan Taghi is het vermeende kopstuk van de Mocromaffia, Mohammed B. is de moordenaar van filmmaker Theo van Gogh.

De minister zei woensdag in de Tweede Kamer dat hij niet over specifieke zaken kan spreken, maar dat het over Taghi en Mohammed B. ging was duidelijk.

"Ik wil het wel maar ik kan het niet", zei de minister. Volgens de huidige wet mag alleen bepaald contact worden gestopt, nadat is gebleken dat brieven niet toelaatbare inhoud bevatten. Maar dan moeten die wel eerst worden gelezen. De minister benadrukt dat dit nu ook gebeurt en dat in het geval van twijfel de post niet wordt doorgestuurd.

Strengere wet

De minister wil de wet wel aanscherpen, zodat contact tussen bepaalde gedetineerden aan banden gelegd kan worden. Dan kan is het ook mogelijk om toezicht te houden op het contact van bepaalde gevangenen en hun advocaten. Komend voorjaar wil Weerwind de wet naar de Tweede Kamer sturen. Daarmee wil hij voorkomen dat gevangenen misbruik maken van hun contacten.