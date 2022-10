Riviercruiseschip vier maanden lang ingezet voor opvang 144 Oekraïners

De gemeente Drimmelen wil van november tot maart maximaal 144 Oekraïense vluchtelingen opvangen in een schip. Het vaartuig is 110 meter lang en 11,4 meter breed en normaal gesproken in gebruik voor riviercruises. De opvangboot zal in de periode aangemeerd liggen in de buitenhaven van Lage Zwaluwe.

De gemeente huurt het schip inclusief catering, schoonmaak, onderhoud, bemanning, beveiliging, aansturing van het Rode Kruis en medische ondersteuning. De kosten voor de huur krijgt de gemeente terug van het Rijk. Burgemeester en wethouders van Drimmelen hebben hierover een principebesluit genomen. De komende weken gaat de gemeente in gesprek met de omgeving en luisteren naar omwonenden. De gemeenteraad wil begin november zijn mening kunnen geven over de opvang van de maximaal 144 Oekraïners. Steentje bijdragen

“Iedere gemeente dient een steentje bij te dragen. Dit schip biedt een oplossing voor de korte termijn”, legt burgemeester Gert de Kok uit. “De haven van Lage Zwaluwe is de enige in onze gemeente waar op dit moment een schip van deze omvang kan liggen. Ook zijn er in Lage Zwaluwe goede voorzieningen zoals onderwijs, een grote supermarkt, openbaar vervoer en welzijns- en zorgorganisaties.” “We beseffen goed dat dit iets vraagt van de inwoners en maatschappelijke organisaties. We verwelkomen in het dorp opeens een groep tijdelijke bewoners. We organiseren de komende weken informatiebijeenkomsten, zodat omwonenden, de ondernemers en de andere inwoners van Lage Zwaluwe goed geïnformeerd zijn en hun vragen kunnen stellen. We willen bijvoorbeeld ook zo snel mogelijk duidelijkheid geven op welke manier vrijwilligers kunnen helpen.”