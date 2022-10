Marco toverde spookwinkelcentrum om tot rampgebied voor nieuwe tv-serie

Even leek winkelcentrum De Biggelaar in Roosendaal vorig jaar het epicentrum van een terroristische aanslag. Het leegstaande pand was het decor voor AvroTros-serie Het gouden uur, dat zondagavond van start gaat. Stuntcoördinator Marco Maas keerde voor opnames van de heftige scènes even terug naar zijn geboorteplaats. “Het is veel dood en verderf.”

Wat dat betreft was het in De Biggelaar een stuk makkelijker werken. Het winkelcentrum staat tenslotte al jaren volledig leeg. “Normaal komen er altijd wat mensen naar de rand van de set. Snap ik, want het is toch een heel circus. Ik leg dan vaak even uit wat we aan het doen zijn. Maar hier hoefden we daar totaal geen rekening mee te houden.”

Als voorbeeld noemt hij een scène die werd gedraaid op de markt in Haarlem. “Daar rijdt een vrachtwagen dertig man overhoop. Vooraf bouwen we dan een volledige maquette van dat gebied, zodat we precies kunnen bedenken hoe het verhaal het beste uit de verf komt. Het draait echt niet alleen om de stunts zelf.”

Waarom Het gouden uur dan toch zo’n uitdaging was? “De serie zit vol grote, pittige scènes met dood en verderf. De vraag is altijd hoe je dat in beeld gaat brengen. Daar gaan maanden aan voorbereiding aan vooraf.”

En het was dus een extra bijzonder klusje voor Maas, die jarenlang in Roosendaal woonde. “In de pauze heb ik op het terras gezeten bij een oude bekende. En mijn moeder is zelfs nog langs geweest. Ze is normaal niet zo van het reizen en komt daardoor haast nooit bij me op de set, maar dit was een uitgelezen kans. Ik heb haar rondgeleid en alles uitgelegd.”

Eigenlijk zou de draaiperiode in Roosendaal nog wat langer duren. “We hadden nog een scène op een dak gepland, waarbij wat mensen zouden worden neergeschoten. Maar dat was precies in die periode van de rellen in de wijk Langdonk. Toen heeft de burgemeester de vergunning toch maar ingetrokken. Logisch, maar voor de productie wel heel zuur. We zijn toen uiteindelijk uitgeweken naar Den Bosch.”

Zondagavond is de eerste aflevering van Het gouden uur om tien voor half negen te zien op NPO3. Of Maas dan klaar zit voor de tv? “Ik ben zeker nieuwsgierig. Er was laatst een speciale voorvertoning van de eerste twee afleveringen, maar daar kon ik niet bij zijn. Maar een collega vertelde dat het meer dan geslaagd was. Heel rauw. Goed, want het mag soms best wat pittiger op de Nederlandse televisie.”

In de trailer komen al wat beelden van de aanslag in het winkelcentrum voorbij.