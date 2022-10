Plek waar mobieltje van Sanne wegviel, is volgens deskundige te verklaren

De zoektocht naar de vermiste Hebe en Sanne concentreerde zich de afgelopen dagen op de omgeving van Waspik en Waalwijk. Dat gebeurde nadat bleek dat de telefoon van Sanne op die hoogte het laatst was aangestraald bij een zendmast langs de A59. Soms kan die informatie afwijken, zei voormalig recherchebaas Sander Schaepman woensdagavond in het tv-programma Op1.

Dat de zoektocht naar Hebe en Sanne zich in eerste instantie richtte op het gebied rondom Waspik was volgens Schaapman een logische zaak. Woensdagavond bleek dat de auto waarin Hebe en Sanne zaten enkele kilometers verderop bij Den Bosch was gevonden.

Volgens Schaepman is het dus mogelijk dat Sanne's telefoon nog in het staartje zat van het bereik van de eerdere zendmast. "Het is logisch dat het zoekteam dan in de omgeving van die eerste zendmast is gaan zoeken. Zendmasten geven immers belangrijke informatie voor een onderzoek. Of er iets mis was met de telefoon kun je pas achteraf na onderzoek vaststellen."

Schaepman, die betrokken is bij het tv-programma Hunted, zegt bij Op1 dat sommige elementen van de vermissingszaak hem opvallen. "Hoe kun je op die plek (knooppunt Empel bij Den Bosch, red.) op dat tijdstip ongezien van de weg raken? Je zou verwachten dat iemand dat gezien moet hebben. In ons werk is niet alles wat het lijkt. Was het een noodlottig ongeval of was er meer aan de hand? Dat zijn scenario's die je als recherche goed moet onderzoeken of moet uitsluiten."

