Politie zocht al dag eerder op plek waar auto Sanne en Hebe gevonden is

De politie zocht op dinsdagavond al op de plek waar de auto van de vermiste Sanne en Hebe is gevonden. Op dat moment werd de auto niet gevonden, zo laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie kreeg de afgelopen dagen honderden tips over waar de vermiste 10-jarige en haar 26-jarige begeleidster zouden kunnen zijn, laat de woordvoerder weten. Ze kreeg ook tips over de plek waar de auto uiteindelijk gevonden is.

Op dinsdagavond zijn politieagenten op de bewuste plek bij knooppunt Empel op zoek geweest naar de auto. “Zij hebben geen enkel zicht gehad op de auto. De vindplek van de auto lag uiteindelijk ver van de bandensporen.”

Op woensdag kreeg de politie nieuwe informatie binnen waarop ze opnieuw op deze locatie is gaan zoeken. Daarvoor is een politiehelikopter van de landelijke eenheid ingezet. “Met een politiehelikopter is er beter zicht op het terrein, zij gebruiken ook een camera en kunnen meer zien.” Om wat voor nieuwe informatie het gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.

Bij Omroep Brabant hebben zich meerdere mensen gemeld dat ze de vindplek al eerder tipten bij de politie.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval gaat nog enkele dagen duren.

