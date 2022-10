Mensen huilen bij de plek waar Hebe (10) en Sanne (26) zijn gevonden

Op de plek in Den Bosch waar woensdagavond de zwarte auto werd gevonden met daarin de lichamen van het 10-jarige meisje Hebe en de 26-jarige Sanne, lopen de emoties hoog op. Mensen staan huilend op de vluchtstrook waar de A59 en A2 samenkomen.

"Waarschijnlijk gaat het om familieleden en bekenden van Hebe en Sanne", zegt verslaggeefster Tessel Linders, die bij knooppunt Empel is. De mensen kunnen niet bij de plek komen, de politie heeft de omgeving afgezet met zwarte schermen. De snelweg is afgesloten voor verkeer.

"Er is veel verdriet", aldus de verslaggeefster. "Mensen vallen elkaar huilend in de armen, de verslagenheid is groot."

De Kia Picanto werd gevonden nadat een agent woensdagavond bandensporen zag bij het knooppunt bij Den Bosch. Daarop werd een politiehelikopter ingeschakeld, die de auto ontdekte. De zwarte auto ligt aan de linkerkant van de weg in het water in een flauwe bocht van knooppunt Empel. Deze plek ligt op de route van Raamsdonksveer naar Vught.

Hebe Zwart en Sanne Bos waren sinds maandagmiddag spoorloos nadat ze met de auto vanuit Raamsdonksveer waren vertrokken.

Begeleidster Sanne haalde het meisje met een meervoudige beperking maandagmiddag op in Raamsdonksveer, waar ze bij het Orthopedagogisch Dagcentrum 't Overstapje was geweest. Ze zou Hebe naar huis brengen in Vught, maar daar zijn ze nooit aangekomen.

LEES OOK:

Politie: geen twijfel dat doden in Kia Picanto Hebe en Sanne zijn

Dramatische ontknoping in vermissingszaak Hebe en Sanne