Al eerder auto's te water op dezelfde plek als fatale crash Sanne en Hebe

Op knooppunt Empel, op de plek waar Hebe en Sanne zijn verongelukt, zijn vaker ongelukken gebeurd. Op exact dezelfde plek raakte in 2020 ook een auto te water. De automobilist overleefde dat ongeval.

De situatie lijkt overzichtelijk als je van de A59 naar de A2 wilt rijden. Er is één rijstrook in de richting Utrecht en twee in de richting Nijmegen/Eindhoven. Op de verbindingsweg naar het zuiden staat links een vangrail, maar opvallend genoeg is er tussen hectometerpaal 134,6 en 134,8 een paar honderd meter geen vangrail aan de linkerkant. Pas als de bocht echt begint, staat er een vangrail. Het ging al vaker mis op deze plek.

In augustus 2020 schoot hier ook al een automobilist rechtdoor. Deze man overleefde het ongeluk en hoefde alleen even naar het ziekenhuis.