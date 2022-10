Overvolle bussen na treinbotsing zorgen voor mopperende reizigers

Veel gemopper bij mensen die aangewezen zijn op openbaar vervoer tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Nadat een trein maandag een bus doormidden reed op een overweg in Bergen op Zoom, rijden er geen treinen meer tussen beide plaatsen. Daardoor zijn reizigers afhankelijk van vervangende bussen, maar die rijden net als de trein maar één keer per half uur en dus zitten ze bomvol.

Vooral op Twitter wordt veel geklaagd. "Er staan honderd boze reizigers, die elkaar bijna omver lopen om de bus in te stappen", schrijft ene Ricardo. Een ander vraagt zich af waarom de NS maar één bus per half uur inzet. "En niet eens een dubbeldekker. Serieus?" En zo zijn er nog talloze klachten.

Ook donderdagochtend was het raak, meldt een verslaggever van Omroep ZuidWest. De bus die om vijf over negen zou vertrekken, reed al drie minuten eerder weg bij het station. "Vol is vol. Dan gaan we gewoon rijden", vertelde een buschauffeur in gebrekkig Engels.

Voor de reizigers die niet mee kunnen, betekent het automatisch een half uur langer wachten. Vervelend, maar volgens de NS kan dat niet anders. "We kunnen niet meer bussen inzetten, want het vervoersbedrijf waarmee wij samenwerken heeft daar geen chauffeurs voor", laat het bedrijf weten via Twitter. "Ook zij kampen met een personeelstekort."

De botsing op de spoorwegovergang zorgde maandag voor grote schade. De afgelopen dagen heeft spoorbeheerder ProRail hard gewerkt aan het herstel daarvan. Vrijdag moeten de eerste treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom weer rijden. Tot die tijd blijft busvervoer de enige mogelijkheid voor ov-reizigers.

Rijschoolhouder Nuri Geçoglu filmde maandag hoe de bus doormidden gereden werd: