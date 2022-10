Joop (79) verwarmt niet zijn huis maar zijn broek: 'Veel efficiënter'

Joop Martinali (79) uit Helmond haalt alles uit de kast om een hoge energierekening te voorkomen. Dankzij een speciale broek staat zijn verwarming nagenoeg uit en zit hij er toch warmpjes bij. "Iedereen kent de elektrische deken, dan moet je toch ook kledingstukken kunnen verwarmen? Dat kan, en nog betaalbaar ook."

De 79-jarige Helmonder is bijzonder geïnteresseerd in duurzame energie. "Ik lees allemaal boeken en ga naar bijeenkomsten over de overschakeling naar duurzame energie." Alleen heeft Joop weinig aan al die toekomstplannen, want de energieprijzen zijn nu torenhoog. Ondanks een redelijk gunstig energiecontract zou ook hij dat gaan voelen.

"Ik moet het warm hebben, niet mijn meubels."

Hij bedacht dat hij eigenlijk heel veel energie verbruikt om het 'behaaglijk' te houden in huis. "Ik moet het warm hebben, niet mijn meubels. Het hele huis warm stoken is niet echt efficiënt." Zijn oplossing is simpel en wordt al gebruikt in koelcellen, op de noordpool en onder motorrijders. "Het is dezelfde techniek die we kennen uit elektrische dekens voor mensen die het koud in bed hebben."

"Die kleding is onbetaalbaar hier."

Joop ging op zoek naar winkels die elektrisch verwarmde kleding verkopen. "Hier is die kleding onbetaalbaar. Een verwarmde broek kost 150 tot 200 euro", zegt Joop. Hij bestelde er eentje in China voor een derde van de Nederlandse prijs. "Je krijgt er alleen geen powerbank bij, maar die zijn niet zo duur hier." Voor Joop werkt de verwarmde broek perfect. "Ik had de verwarming vroeger altijd op 21 graden staan, nu op 17. Door die broek 's avonds te dragen en aan te zetten, heb ik het toch lekker warm."

"Ik maak mij geen zorgen over de brandveiligheid."