Op de herdenkingsplek bij het HebeHuis in Vught liggen steeds meer bosjes bloemen en knuffels voor de omgekomen Hebe en Sanne. De hele dag komen mensen af en aan om hun steun te betuigen. "Wat je voelt is niet te beschrijven. Hebe was zo'n schatje, wat zal ze gemist worden", zegt een vrouw in tranen.