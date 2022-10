Vermiste Germa: 250.000 euro voor gouden tip uit fonds Peter R. de Vries

De zoektocht naar de verdwenen Germa van den Boom uit Nieuwendijk krijgt een nieuwe impuls. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning uit van 250.000 euro voor gouden de tip die leidt naar het terugvinden van Germa. Ze verdween in 1984 na een avondje stappen in Gorinchem.

Hij zette haar rond twee uur ’s nachts af voor de inrit van haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Op maandag 30 juli 1984 zou ze beginnen aan haar vakantiebaantje in een bejaardencentrum in Werkendam, maar kwam ze nooit opdagen. Ook kwam ze op zondag niet naar de geplande kerkdienst.

Tijdens het stappen kwam ze de buurjongen tegen. Germa had aan hem gevraagd of zij met hem mee kon rijden, omdat haar vriendinnen eerder naar huis wilden en zij nog even wilde blijven.

Germa van den Boom was negentien jaar toen ze vermist raakte. Ze was voor het eerst een weekend alleen thuis en op zaterdag 28 juli 1984 ging ze met vriendinnen stappen in Gorinchem. Het groepje bezocht de discotheken Meddox en Carrousel.

Vreemde man Haar ouders en jongere broer Adriaan waren naar Hengelo om daar een heel weekend bij familie te blijven. Aan de buurjongen had ze bij de autorit verteld dat ze het best een beetje eng vond om alleen thuis te zijn. De (andere) buurvrouw had de woensdag daarvoor nog een vreemde man in de tuin van familie Van den Boom zien lopen. De buurjongen had haar gezegd dat als er iets was, Germa maar een gil moest geven, omdat hij toch niet meteen in bed zou liggen.

Winkel

In de winkel waar ze werkte, had ze de donderdag voordat ze verdween een man van middelbare leeftijd gehad, waarmee zij over privézaken had gesproken. De man had een cadeau (oorbellen) voor zijn dochter gekocht, die ongeveer dezelfde leeftijd had als Germa. De man had verteld dat hij nogal eenzaam was. Germa had toen verteld dat ze dat wel begreep omdat zij het komende weekend alleen zou zijn. Germa had een fijn gesprek gehad met hem. De identiteit van deze man waar zij een gesprek mee heeft gehad is nooit achterhaald.

Zoekpoging van Peter R. de Vries

Sinds de verdwijning van Germa van den Boom zijn er veel verschillende onderzoeken geweest. Naast het reguliere onderzoek in 1984 heeft zich jaren later ook een zogeheten coldcaseteam over de zaak gebogen. En in 2017 was er extra aandacht voor de zaak bij een speciale themamaand van de politie, waarbij gezocht werd naar langdurig vermiste mensen.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft tevergeefs geprobeerd de zaak op te lossen.